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Фигурист Галлямов ответил чемпионке Европы на слова о деле Валиевой

Фигурист Галлямов раскритиковал Луну Хендрикс из-за слов о деле Камилы Валиевой
Луна Хендрикс, комментируя дело Валиевой, заявила, что завоевала бы больше медалей, если бы все соперницы были «чистыми». Александр Галлямов в ответ напомнил бельгийке, что на Олимпиаде она стала всего лишь восьмой
Луна Хендрикс
Луна Хендрикс (Фото: Linnea Rheborg / Getty Images )

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады в парном катании Александр Галлямов раскритиковал в телеграм-канале чемпионку Европы из Бельгии Луну Хендрикс, которая усомнилась в честности побед российских фигуристок после дела Камилы Валиевой.

Хендрикс после дисквалификации Валиевой стала бронзовым призером чемпионата Европы 2022 года, а в отсутствие отстраненных ISU россиян взяла золото на турнире в Литве. В интервью Humo бельгийка сказала, что ей повезло с отстранением россиян и она завоевала бы больше медалей, если бы фигурное катание было «абсолютно чистым» от допинга.

Комментируя дело Валиевой, Хендрикс отметила, что у трех россиянок на пьедестале ЧЕ-2022 «был один и тот же тренер», одну фигуристку поймали, но две другие «также демонстрируют необычайные вещи». Бельгийка добавила, что «конечно, есть и чистые русские, которые лучше нее».

«Всегда знал, луна сильно влияет на людей, особенно по весне. Не ожидал, что если человека еще и назвать Луна, то это влияние умножается кратно. Иногда кратно занятому месту на Олимпиаде», — написал Галлямов.

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Спорт
Этери Тутберидзе и Камила Валиева

После вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), который дисквалифицировал Валиеву на четыре года, золото ЧЕ-2022 перешло к Анне Щербаковой, а серебро — к Александре Трусовой, обе фигуристки на тот момент занимались у Этери Тутберидзе.

Хендрикс на Олимпиаде была восьмой, а после санкций к Валиевой поднялась на седьмое место.

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Теги
Персоны
Анна Сатдинова
фигурное катание Александр Галлямов Камила Валиева Этери Тутберидзе
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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