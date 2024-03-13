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WADA заявило об отсутствии доказательств вины Тутберидзе в деле Валиевой

В WADA заявили об отсутствии доказательств вины Тутберидзе в деле Валиевой
Генеральный директор WADA Оливье Ниггли предположил, что в деле, возможно, замешан физиотерапевт или врач, но признал, что доказательств, позволяющих напрямую связать Тутберидзе с допинг-скандалом, нет
Этери Тутберидзе и Камила Валиева
Этери Тутберидзе и Камила Валиева (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

У Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет доказательств причастности тренера Этери Тутберидзе к нарушению антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом Associated Press заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

«Очевидно, что вкус этого дела очень неприятен, когда видишь, что был сделан выбор принести в жертву спортсменку, а не указать, кто на самом деле помог ей с допингом», — сказал Ниггли.

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Ниггли признал, что «нет доказательств», позволяющих напрямую связать тренера с делом Валиевой, предположив, что «возможно, в этом замешан физиотерапевт, может быть, врач».

По словам главы WADA Витольда Баньки, принятие допинга не было инициативой самой Валиевой. «Она столкнулась с последствиями. Неприятно, когда мы видим, что спортсмен наказан, и при этом чувствуем, что кто-то из России, кто действительно ответственен за это, избегает наказания», — добавил Банька.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце января дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был найден триметазидин.

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Фигуристка после этого прекратила тренировки с группой Тутберидзе, поскольку на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова на этой неделе заявила, что ни один спортсмен «не возьмет никакую таблетку из рук доктора» и «без тренера ничего не делается». Она считает, что только тренер может нести ответственность за допинговый скандал с фигуристкой.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание допинг WADA Камила Валиева Этери Тутберидзе Витольд Банька
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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