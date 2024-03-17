Анастасия Кулешова выиграла скиатлон на чемпионате России
Бронзовый призер Олимпиады-2018 в эстафете Анастасия Кулешова стала победительницей скиатлона на 20 км на чемпионате России в Малиновке (Архангельская область).
Кулешова финишировала со временем 57 минут 23,8 секунды. Второе место заняла Алина Пеклецова с отставанием 12,7 секунды, третье — Лидия Горбунова (+1.07,3). Выигравшая накануне спринт Вероника Степанова заняла 18-е место.
«Когда я работала за Алиной Пеклецовой, понимала, где она проседает, и на последнем круге делала поправки. В таких гонках очень важна тактика. Не важно, как ты идешь по ходу гонки, важно, как ты приехал на финиш», — сказала Кулешова в эфире «Матч ТВ».
Пеклецова отметила, что не рассчитывала на победу и надеялась максимум на серебро.
Российские лыжники отстранены от турниров под эгидой международной федерации (FIS).
Чемпионат России завершится 24 марта.
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