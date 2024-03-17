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Анастасия Кулешова выиграла скиатлон на чемпионате России

Лыжница Анастасия Кулешова выиграла скиатлон на чемпионате России
Кулешова опередила Алину Пеклецову почти на 13 секунд, но ее соперница призналась, что сразу рассчитывала в этой гонке максимум на серебро. Третье место заняла Лидия Горбунова, проигравшая Кулешовой больше минуты
Анастасия Кулешова
Анастасия Кулешова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бронзовый призер Олимпиады-2018 в эстафете Анастасия Кулешова стала победительницей скиатлона на 20 км на чемпионате России в Малиновке (Архангельская область).

Кулешова финишировала со временем 57 минут 23,8 секунды. Второе место заняла Алина Пеклецова с отставанием 12,7 секунды, третье — Лидия Горбунова (+1.07,3). Выигравшая накануне спринт Вероника Степанова заняла 18-е место.

«Когда я работала за Алиной Пеклецовой, понимала, где она проседает, и на последнем круге делала поправки. В таких гонках очень важна тактика. Не важно, как ты идешь по ходу гонки, важно, как ты приехал на финиш», — сказала Кулешова в эфире «Матч ТВ».

Пеклецова отметила, что не рассчитывала на победу и надеялась максимум на серебро.

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Спорт
Анастасия Кулешова

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