Анастасия Кулешова выиграла скиатлон на чемпионате России

Кулешова опередила Алину Пеклецову почти на 13 секунд, но ее соперница призналась, что сразу рассчитывала в этой гонке максимум на серебро. Третье место заняла Лидия Горбунова, проигравшая Кулешовой больше минуты

Анастасия Кулешова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бронзовый призер Олимпиады-2018 в эстафете Анастасия Кулешова стала победительницей скиатлона на 20 км на чемпионате России в Малиновке (Архангельская область).

Кулешова финишировала со временем 57 минут 23,8 секунды. Второе место заняла Алина Пеклецова с отставанием 12,7 секунды, третье — Лидия Горбунова (+1.07,3). Выигравшая накануне спринт Вероника Степанова заняла 18-е место.

«Когда я работала за Алиной Пеклецовой, понимала, где она проседает, и на последнем круге делала поправки. В таких гонках очень важна тактика. Не важно, как ты идешь по ходу гонки, важно, как ты приехал на финиш», — сказала Кулешова в эфире «Матч ТВ».

Пеклецова отметила, что не рассчитывала на победу и надеялась максимум на серебро.

Российские лыжники отстранены от турниров под эгидой международной федерации (FIS).

Чемпионат России завершится 24 марта.