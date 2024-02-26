Власти региона ответили на жалобу медалистки Олимпиады на низкую зарплату

Лыжница Анастасия Кулешова ранее заявила, что ее плохо поддерживает Нижегородская область, но она не будет выступать за другую. В областном минспорте сообщили, что в регионе планируется удвоить стипендию членам сборных России

Анастасия Кулешова (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

В Министерстве спорта Нижегородской области ответили на слова бронзового призера Олимпиады-2018 в лыжной эстафете Анастасии Кулешовой (Седовой) о низких зарплатах.

Кулешова 16 февраля заявила «Спорт-Экспрессу», что лыжников «очень плохо поддерживает регион, очень маленькие зарплаты», но она не может выступать за другую область по моральным принципам, поскольку это ее родина (спортсменка родилась в Сарове Нижегородской области).

В минспорте заявили «РБК Спорт», что поддержка ведущих спортсменов в регионе включает оклад, премии, стипендии за членство в основе или резерве сборной, единоразовые выплаты за крупные старты, а также экипировку, медобслуживание и командировки на турниры и сборы за счет бюджета региона.

«Как член сборной команды России <...> Анастасия ежемесячно получает от правительства Нижегородской области стипендию. По результатам выступления на Спартакиаде <...> спортсменка также получит единовременную выплату», — сообщили в ведомстве.

Также в минспорте сообщили, что планируется внести изменения в региональный закон о мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов и увеличить сборникам стипендию в два раза. Законопроект находится на согласовании.

На Спартакиаде Кулешова победила в гонке на 10 км свободным стилем, стала второй в скиатлоне и взяла бронзу в масс-старте.

В 2019 году она стала бронзовым призером чемпионата мира в эстафете.