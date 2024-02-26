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Власти региона ответили на жалобу медалистки Олимпиады на низкую зарплату

Нижегородский минспорт ответил на жалобу лыжницы Кулешовой на низкую зарплату
Лыжница Анастасия Кулешова ранее заявила, что ее плохо поддерживает Нижегородская область, но она не будет выступать за другую. В областном минспорте сообщили, что в регионе планируется удвоить стипендию членам сборных России
Анастасия Кулешова
Анастасия Кулешова (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

В Министерстве спорта Нижегородской области ответили на слова бронзового призера Олимпиады-2018 в лыжной эстафете Анастасии Кулешовой (Седовой) о низких зарплатах.

Кулешова 16 февраля заявила «Спорт-Экспрессу», что лыжников «очень плохо поддерживает регион, очень маленькие зарплаты», но она не может выступать за другую область по моральным принципам, поскольку это ее родина (спортсменка родилась в Сарове Нижегородской области).

В минспорте заявили «РБК Спорт», что поддержка ведущих спортсменов в регионе включает оклад, премии, стипендии за членство в основе или резерве сборной, единоразовые выплаты за крупные старты, а также экипировку, медобслуживание и командировки на турниры и сборы за счет бюджета региона.

«Как член сборной команды России <...> Анастасия ежемесячно получает от правительства Нижегородской области стипендию. По результатам выступления на Спартакиаде <...> спортсменка также получит единовременную выплату», — сообщили в ведомстве.

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Также в минспорте сообщили, что планируется внести изменения в региональный закон о мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов и увеличить сборникам стипендию в два раза. Законопроект находится на согласовании.

На Спартакиаде Кулешова победила в гонке на 10 км свободным стилем, стала второй в скиатлоне и взяла бронзу в масс-старте.

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В 2019 году она стала бронзовым призером чемпионата мира в эстафете.

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