Украинский фигурист объяснил провал на Олимпиаде участием россиянина

Украинский фигурист Кирилл Марсак нашел причину провала в дискалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за запретного шлема и участии в соревновании россиянина Петра Гуменника

Украинский фигурист Кирилл Марсак связал неудачу в произвольной программе на Олимпиаде с присутствием на соревнованиях россиянина Петра Гуменника. Спортсмена цитирует Tribuna.

«Это был мой худший прокат в сезоне. Технически программа не сложилась полностью, не удалось собраться метально, на самом деле. Очень много плохих новостей было на этой неделе — с Владиславом Гераскевичем (украинский скелетонист), к сожалению, его дисквалифицировали с соревнований, с этим шлемом, с его отстранением, забиранием аккредитации», — отметил фигурист.

«И еще на меня был давление, что мы катаемся сразу за нейтральным атлетом. Это просто было тяжело, — добавил он. — И сегодня мы не справились, к сожалению. Но мы падаем, чтобы вставать. И мы делаем ошибки, чтобы на них учиться».

Ранее Марсак заявил, что ему неприятно соревноваться с Гуменником. «Нам неприятно соревноваться с такими людьми», — цитирует Марсака TVNET.

В короткой программе Марсак показал лучший результате в карьере и занял 11-е место, за ним следовал Гуменник. В связи c этим в произвольной программе он выходил на лед вслед за Гуменником.

В произвольной программе украинец совершил падение и ряд помарок, в результате откатился на 19-е место. Россиянин же занял шестое место.