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В Италии объяснили решение убрать флаг России у Большунова во время гонки

Организаторы гонки в Италии объяснили решение убрать флаг России у Большунова
У Большунова сначала было указано гражданство в старт-листе гонки Sudtirol Moonlight Classic, но организаторы убрали флаг России в протоколе, чтобы избежать «дискуссий» и не создавать спортсмену «неудобств»
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Организаторы гонки Sudtirol Moonlight Classic в Южном Тироле (Италия), в которой победил Александр Большунов, убрали российский флаг из протокола, чтобы «не давать повода для критики и новых дискуссий». Об этом в оргкомитете соревнований заявили ТАСС.

«Спортсмен смог стартовать без каких-либо неудобств», — отметили организаторы.

Трехкратный олимпийский чемпион 13 февраля выиграл 30-километровый масс-старт, который не входит в календарь международной федерации (FIS), в 2022 году отстранившей россиян.

У Большунова было указано гражданство в стартовом листе, как только он заявился на гонку, но во время соревнований флаг России убрали.

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Спорт
Александр Большунов

После гонки Большунов, впервые участвовавший в международном старте после отстранения, пошутил, что получил разрешение от «самого [президента США Дональда] Трампа». Также россиянин отметил, что никто из соперников не проявил негативного отношения к нему.

Проигравший Большунову итальянский лыжник Лоренцо Бузин, пришедший на церемонию награждения с флагом Украины на рукаве, также заявил, что «ничего не имеет против Большунова как человека», и пожал ему руку.

Обсудить новость можно в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
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