Испанскую фигуристку Баркеро отстранили на шесть лет за допинг

Испанскую фигуристку отстранили на шесть лет за допинг

Дисквалификация Лауры Баркеро отсчитывается с 22 февраля 2022 года до 21 февраля 2028 года

Лаура Баркеро (Фото: Global Look Press)

Участницу Олимпийских игр 2022 года, испанскую фигуристку в парном катании Лауру Баркеро дисквалифицировали на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил портал Hielo Español.

Баркеро выступала на Олимпиаде 2022 года, однако за три дня до окончания турнира стало известно, что ее допинг-тест показал положительный результат на запрещенный препарат клостебол. В 2023 году она снова провалила допинг-тест из-за того же препарата.

Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 22 февраля 2022 года до 21 февраля 2028 года.

Баркеро заявляла, что положительный результат был получен в результате заражения кремом, который хранился в ее ящике вместе с другими вещами. WADA могло отстранить спортсменку на 12 лет, если бы сочло, что фигуристка намеренно использовала запрещенный препарат.

При этом международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) в конце августа 2024 года сообщило, что первая ракетка мира Янник Синнер в марте 2024 года дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Итальянец избежал дисквалификации, но WADA тогда решило подать апелляцию в CAS. В феврале WADA заключило соглашение, согласно которому теннисист согласился на трехмесячное отстранение.

23-летняя Баркеро выступала в парном катании на Олимпиаде 2022 года в Пекине в дуэте с Марко Дзандроном и заняла 11-е место. В июле 2024 года Баркеро сообщила о завершении карьеры.