Даниил Медведев обошел Джоковича в рейтинге ATP

Даниил Медведев обошел Новака Джоковича и стал шестой ракеткой мира

Российский теннисист, занимавший восьмое место в мировом рейтинге ATP, поднялся на две позиции

Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на шестую строчку в обновленной версии рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая представлена на сайте организации.

Медведев, который ранее занимал восьмую строчку, на прошедшей неделе дошел до полуфинала турнира в Марселе. В матче за выход в финал он проиграл сербу, занимавшему 96-е место в мировом рейтинге Хамаду Меджедовичу. После победы над Медведевым сербский теннисист поднялся на 73-ю строчку.

Медведев, который стал шестым, обошел серба Новака Джоковича и австралийца Алекса де Минаура.

В топ-10 среди российских теннисистов помимо Медведева вошел Андрей Рублев (10-е место). В сотню лучших также входят Карен Хачанов (21-е место) и Роман Сафиуллин (71-е место).

Лидером мирового рейтинга является итальянец Янник Синнер, на второй строчке представитель Германии Александр Зверев, а тройку лучших замкнул испанец Карлос Алькарас.