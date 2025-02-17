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Даниил Медведев обошел Джоковича в рейтинге ATP

Даниил Медведев обошел Новака Джоковича и стал шестой ракеткой мира
Российский теннисист, занимавший восьмое место в мировом рейтинге ATP, поднялся на две позиции
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на шестую строчку в обновленной версии рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая представлена на сайте организации.

Медведев, который ранее занимал восьмую строчку, на прошедшей неделе дошел до полуфинала турнира в Марселе. В матче за выход в финал он проиграл сербу, занимавшему 96-е место в мировом рейтинге Хамаду Меджедовичу. После победы над Медведевым сербский теннисист поднялся на 73-ю строчку.

Медведев, который стал шестым, обошел серба Новака Джоковича и австралийца Алекса де Минаура.

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Даниил Медведев

В топ-10 среди российских теннисистов помимо Медведева вошел Андрей Рублев (10-е место). В сотню лучших также входят Карен Хачанов (21-е место) и Роман Сафиуллин (71-е место).

Лидером мирового рейтинга является итальянец Янник Синнер, на второй строчке представитель Германии Александр Зверев, а тройку лучших замкнул испанец Карлос Алькарас.

Версия рейтинга АТР от 17 февраля:

  • 1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 баллов;
  • 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8135;
  • 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7410;
  • 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4900;
  • 5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4480;
  • 6 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3930;
  • 7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3900;
  • 8 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 3735;
  • 9 (9). Томми Пол (США) — 3445;
  • 10 (10). Андрей Рублев (Россия) — 3280...
  • 21 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2210…
  • 71 (70). Роман Сафиуллин (Россия) — 823.

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Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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