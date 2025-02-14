Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Марселе

Российский теннисист обыграл в 1/4 финала немца Яна-Леннарда Штруффа

Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Марселе.

В 1/4 финала 29-летний Медведев, посеянный на турнире под первым номером, победил немца Яна-Леннарда Штруффа, 46-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:2.

Cледующим соперником Медведева, восьмой ракетки мира, станет победитель пары Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия).

В этом сезоне российский теннисист участвует в третьем турнире, на двух предыдущих он не смог выиграть больше одного матча. Последний раз до полуфинала Медведев доходил в сентябре 2024 года в Пекине, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Турнир в Марселе завершится 16 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €767 тыс.