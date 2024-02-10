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«Байер» победил «Баварию» и продлил беспроигрышную серию до 31 матча

«Байер» разгромил «Баварию» и продлил беспроигрышную серию до 31 матча
Встреча завершилась со счетом 3:0. Подопечные Хаби Алонсо остаются единственным клубом без поражений в нынешнем сезоне во всех 54 высших дивизионах европейских лиг
Игроки &laquo;Байера&raquo;
Игроки «Байера» (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Футболисты леверкузенского «Байера» обыграли мюнхенскую «Баварию» со счетом 3:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии.

Голы забили Йосип Станишич (18-я минута), Алехандро Гримальдо (50) и Жереми Фримпонг (90+5).

В первом круге (4-й тур) «Байер» и «Бавария» сыграли вничью (2:2).

«Байер» остается единственным клубом без поражений в нынешнем сезоне во всех 54 высших дивизионах европейских лиг. У команды 27 побед и четыре ничьих во всех турнирах (чемпионате и Кубке Германии, а также в Лиге Европы).

Подопечные Хаби Алонсо не проигрывает уже в 31 матче подряд. Рекорд среди немецких клубов по этому показателю принадлежит «Баварии» в сезоне 2019/20 (32). В сезоне 2013/14 «Бавария» потерпела первое поражение в чемпионате Германии в 29 туре — это тоже рекорд.

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«Байер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков. «Бавария» расположился на второй строчке с 50 очками.

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В следующем туре «Байер» 17 февраля в гостях сыграет с «Хайденхаймом», «Бавария» днем позже тоже в гостях сыграет с «Бохумом».

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Футбол ФК Байер Леверкузен ФК Бавария
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