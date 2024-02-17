В Минспорта назвали недопустимой стрельбу из гранатомета на турнире в Мелитополе

Минспорт назвал недопустимым ЧП с гранатометом на турнире в Мелитополе

Во время турнира по самбо на Кубок губернатора в мелитопольской спортшколе выстрелили из гранатомета. В Минспорта сообщили, что там проходила выставка оружия и обмундирования

Министерство спорта России назвало недопустимым инцидент на турнире по самбо в Мелитополе, где в результате неаккуратного обращения с гранатометом произошел выстрел и несколько человек пострадали. Заявление ведомства приводит «РИА Новости».

Ранее управление СК по Запорожской области сообщило, что во время соревнований в детско-юношеской спортивной школе № 3 несколько человек получили незначительные травмы.

В Минспорте уточнили, что в школе проходил Открытый кубок губернатора среди юношей и девушек, безопасность обеспечивало областное управление МВД.

«ЧП случилось на выставке обмундирования и оружия. В результате неаккуратного обращения с заряженным оружием произошел выстрел», — говорится в заявлении. В ведомстве отметили, что такие ситуации недопустимы на детских спортивных мероприятиях и обеспечение безопасности всегда должно быть в приоритете.

СК проводит проверку по этому инциденту. В министерстве спорта заявили, что находятся в постоянном оперативном взаимодействии со всеми вовлеченными организациями для выяснения деталей произошедшего.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что пострадали шесть человек, в том числе двое детей. У них порезы от стекол, но обошлось без госпитализации.