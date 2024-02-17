Минспорт назвал недопустимым ЧП с гранатометом на турнире в Мелитополе
Министерство спорта России назвало недопустимым инцидент на турнире по самбо в Мелитополе, где в результате неаккуратного обращения с гранатометом произошел выстрел и несколько человек пострадали. Заявление ведомства приводит «РИА Новости».
Ранее управление СК по Запорожской области сообщило, что во время соревнований в детско-юношеской спортивной школе № 3 несколько человек получили незначительные травмы.
В Минспорте уточнили, что в школе проходил Открытый кубок губернатора среди юношей и девушек, безопасность обеспечивало областное управление МВД.
«ЧП случилось на выставке обмундирования и оружия. В результате неаккуратного обращения с заряженным оружием произошел выстрел», — говорится в заявлении. В ведомстве отметили, что такие ситуации недопустимы на детских спортивных мероприятиях и обеспечение безопасности всегда должно быть в приоритете.
СК проводит проверку по этому инциденту. В министерстве спорта заявили, что находятся в постоянном оперативном взаимодействии со всеми вовлеченными организациями для выяснения деталей произошедшего.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что пострадали шесть человек, в том числе двое детей. У них порезы от стекол, но обошлось без госпитализации.
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