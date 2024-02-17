«Авангард» победил «Металлург» и возглавил Восточную конференцию КХЛ

Матч завершился со счетом 3:0. Вратарь омичей сделал 41 сейв

Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» победил магнитогорский «Металлург» и сместил соперника с первой строчки в Восточной конференции КХЛ.

Матч в Омске завершился со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Шайбы забросили Иван Николишин (26-я минута), Дамир Жафяров (52) и Артем Чмыхов (56).

Вратарь хозяев Павел Хомченко отразил 41 бросок и впервые в сезоне сыграл на ноль.

Обе команды досрочно вышли в плей-офф, который начнется 29 февраля.

В прошлом сезоне «Авангард» во втором раунде разгромил «Металлург» 4:0, а в полуфинале проиграл в пяти матчах казанскому «Ак Барсу».