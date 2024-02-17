«Авангард» победил «Металлург» и возглавил Восточную конференцию КХЛ
Омский «Авангард» победил магнитогорский «Металлург» и сместил соперника с первой строчки в Восточной конференции КХЛ.
Матч в Омске завершился со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Шайбы забросили Иван Николишин (26-я минута), Дамир Жафяров (52) и Артем Чмыхов (56).
Вратарь хозяев Павел Хомченко отразил 41 бросок и впервые в сезоне сыграл на ноль.
Обе команды досрочно вышли в плей-офф, который начнется 29 февраля.
В прошлом сезоне «Авангард» во втором раунде разгромил «Металлург» 4:0, а в полуфинале проиграл в пяти матчах казанскому «Ак Барсу».
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри