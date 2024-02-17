 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Авангард» победил «Металлург» и возглавил Восточную конференцию КХЛ

«Авангард» победил «Металлург» 3:0 и возглавил Восточную конференцию КХЛ
Матч завершился со счетом 3:0. Вратарь омичей сделал 41 сейв
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» победил магнитогорский «Металлург» и сместил соперника с первой строчки в Восточной конференции КХЛ.

Матч в Омске завершился со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Шайбы забросили Иван Николишин (26-я минута), Дамир Жафяров (52) и Артем Чмыхов (56).

Вратарь хозяев Павел Хомченко отразил 41 бросок и впервые в сезоне сыграл на ноль.

Обе команды досрочно вышли в плей-офф, который начнется 29 февраля.

Стали известны все участники плей-офф в Западной конференции КХЛ
Спорт
Игроки минского &laquo;Динамо&raquo;

В прошлом сезоне «Авангард» во втором раунде разгромил «Металлург» 4:0, а в полуфинале проиграл в пяти матчах казанскому «Ак Барсу».

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Металлург Магнитогорск
Материалы по теме
Стал известен шестой участник плей-офф КХЛ в Восточной конференции
Спорт
Клуб КХЛ опроверг сообщения об аннулировании китайских паспортов игрокам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Bloomberg узнал о риске отсрочки саммита по Украине из-за «безучастности» Политика, 18:15
Ватикан выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Навального Политика, 18:10
Анчелотти отказался обсуждать возможность перехода Мбаппе в «Реал» Спорт, 17:54
В Воронежской области отменили рок-фестиваль «Чернозем» Общество, 17:54
В Мелитополе несколько человек пострадали при взрыве в спортшколе Общество, 17:28
Китай пообещал не применять ядерное оружие против тех, у кого его нет Политика, 17:24
Цена ниже, транспортная доступность выше: где выгодно купить квартиру РБК и ПИК, 17:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Telecinco сообщил о планах Дани Алвеса сбежать в случае выхода под залог Спорт, 17:03
Сын Кадырова Ахмат стал чеченским министром и получил орден Кадырова Политика, 16:57
«Авангард» победил «Металлург» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Спорт, 16:54
Зеленский пообещал поехать с Трампом «даже на передовую» в случае визита Политика, 16:45
Пашинян и Алиев договорились продолжить мирные переговоры Политика, 16:38
США дали Эстонии $500 тыс., конфискованные по делу о контрабанде в Россию Политика, 16:36
Что сделает российские ИТ-продукты более конкурентоспособными РБК и Softline, 16:30