Стали известны все участники плей-офф в Западной конференции КХЛ
Минское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Ник Меркли (17-я минута), Роман Горбунов (26) и Дмитрий Коробов (38). У проигравших отличились Александр Дарьин (14) и Александр Яремчук (43).
«Динамо» обеспечило себе место в плей-офф.
Минчане последними из Западной конференции пробились в первый раунд Кубка Гагарина. Ранее это сделали петербургский СКА, ярославский «Локомотив», московский «Спартак», московское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо» и московский ЦСКА.
В Восточной конференции в плей-офф пока пробились магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс».
Минское «Динамо» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 63 очка в 63 матчах. «Витязь» расположился на 11-й строчке с 45 очками в 63 встречах.
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