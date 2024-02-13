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Стали известны все участники плей-офф в Западной конференции КХЛ

Минское «Динамо» последним в Западной конференции КХЛ пробилось в плей-офф
Последним участником первого раунда Кубка Гагарина от Западной конференции стало минское «Динамо»
Игроки минского &laquo;Динамо&raquo;
Игроки минского «Динамо» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Минское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Ник Меркли (17-я минута), Роман Горбунов (26) и Дмитрий Коробов (38). У проигравших отличились Александр Дарьин (14) и Александр Яремчук (43).

«Динамо» обеспечило себе место в плей-офф.

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Минчане последними из Западной конференции пробились в первый раунд Кубка Гагарина. Ранее это сделали петербургский СКА, ярославский «Локомотив», московский «Спартак», московское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо» и московский ЦСКА.

В Восточной конференции в плей-офф пока пробились магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс».

Минское «Динамо» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 63 очка в 63 матчах. «Витязь» расположился на 11-й строчке с 45 очками в 63 встречах.

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