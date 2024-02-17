Российский призер ЧЕ по фигурному катанию завершил карьеру в 25 лет
Российский фигурист, призер чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин объявил о завершении карьеры в возрасте 25 лет.
Это заявление он сделал в субботу, 17 февраля, после произвольной программы на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
«Зачем юлить? Это означает окончание [карьеры]. Да, получилось не так ярко, но я рад, что получилось оказаться среди сильнейших», — цитирует Самарина «РИА Новости».
Самарин после выступления четырех из 11 фигуристов занимает последнее место на Спартакиаде.
Самарин является двукратным вице-чемпионом России среди одиночников (2017, 2018) и серебряным призером чемпионата Европы 2019 года в Минске. На его счету есть победа на московском этапе Гран-при в сезоне 2019/20. В нынешнем сезоне Самарин был 15-м на чемпионате страны, завоевал серебро и бронзу на этапах Гран-при России.
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