Садулаев отреагировал на критику по поводу контракта с американской лигой

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что уверен в правильности своего решения и уже чувствует поддержку соотечественников из разных уголков страны

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, который подписал контракт с американской организацией Real American Freestyle (RAF), заявил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что остается верен своей стране и будет продолжать представлять ее в RAF.

RAF 15 января объявила о подписании контракта с Садулаевым. Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что считает «не совсем правильной историей» этот переход.

«Мое подписание контракта с борцовской лигой RAF порадовало болельщиков по всему миру, но, как оказалось, для кого-то эта новость стала печальной», — написал Садулаев.

Борец отметил, что неоднократно получал и продолжает получать предложения о смене спортивного гражданства от разных стран, но остается верен своей стране. «Приоритетом для меня всегда были и остаются официальные внутренние и международные старты — чемпионаты России, Европы и мира», — добавил Садулаев.

По словам Садулаева, выступление в RAF, где собраны ведущие борцы планеты, станет для него возможностью реализовать свой потенциал и еще раз заявить об уровне российской школы борьбы. «Я уверен в правильности этого решения и уже чувствую поддержку соотечественников из разных уголков страны», — заключил борец.

В активе 29-летнего Садулаева золотые олимпийские медали Игр (2016, 2021), шесть титулов чемпиона мира, а также четыре чемпионских титула по Европе.