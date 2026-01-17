Садулаев отреагировал на критику по поводу контракта с американской лигой
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, который подписал контракт с американской организацией Real American Freestyle (RAF), заявил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что остается верен своей стране и будет продолжать представлять ее в RAF.
RAF 15 января объявила о подписании контракта с Садулаевым. Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что считает «не совсем правильной историей» этот переход.
«Мое подписание контракта с борцовской лигой RAF порадовало болельщиков по всему миру, но, как оказалось, для кого-то эта новость стала печальной», — написал Садулаев.
Борец отметил, что неоднократно получал и продолжает получать предложения о смене спортивного гражданства от разных стран, но остается верен своей стране. «Приоритетом для меня всегда были и остаются официальные внутренние и международные старты — чемпионаты России, Европы и мира», — добавил Садулаев.
По словам Садулаева, выступление в RAF, где собраны ведущие борцы планеты, станет для него возможностью реализовать свой потенциал и еще раз заявить об уровне российской школы борьбы. «Я уверен в правильности этого решения и уже чувствую поддержку соотечественников из разных уголков страны», — заключил борец.
В активе 29-летнего Садулаева золотые олимпийские медали Игр (2016, 2021), шесть титулов чемпиона мира, а также четыре чемпионских титула по Европе.
