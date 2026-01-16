 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Мамиашвили назвал печальным переход Садулаева в американскую лигу

Михаил Мамиашвили: переход Садулаева в американскую лигу — печальная новость
Американская организация по вольной борьбе RAF 15 января объявила о подписании контракта с россияниным Абдулрашидом Садулаевым
Михаил&nbsp;Мамиашвили
Михаил Мамиашвили (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили опечален переходом двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева в американскую организацию Real American Freestyle (RAF). Об этом он заявил Sport24.

«Это печальная новость. Сегодня такие «свобода и право выбора». Считаю, это не совсем правильная история. <...> В одном месте дают рубль, а в другом — пять. Видимо, закрыв глаза на все, можно пойти туда, где дают пять», — сказал Мамиашвили.

RAF 15 января объявила о подписании контракта с Садулаевым. Журналист Ариэль Хельвани сообщил в социальной сети X, что дебют россиянина в лиге может состояться уже в мае текущего года.

29-летний спортсмен является победителем Олимпийских игр в Рио‑де‑Жанейро и Токио. Садулаев имеет на своем счету шесть титулов чемпиона мира, а также четыре чемпионских титула по Европе.

Садулаев несколько раз пропускал чемпионат Европы из-за проблем с визами. В 2024 году он не поехал в Румынию, в апреле 2025 года в Словакию, а в сентябре того же года не смог получить визу для турнира в Хорватии.

Рената Утяева
Михаил Мамиашвили Абдулрашид Садулаев вольная борьба
