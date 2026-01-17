 Перейти к основному контенту
Дзюба исключил переход в китайский клуб Слуцкого

Футболист выразил надежду, что тренирующий «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий вернется в Россию и возглавит какой-нибудь топ-клуб
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона», лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба точно не перейдет в китайский клуб Леонида Слуцкого. Об этом 37-летний футболист рассказал ТАСС.

Слуцкий, бывший тренер сборной России, с 2023 года возглавляет «Шанхай Шэньхуа». Они с Дзюбой являются давними друзьями, даже вели вместе YouTube-шоу «Ну, так нельзя».

«В китайский клуб я точно не поеду. Что касается Леонида Слуцкого, я очень надеюсь, что Викторович вернется в Россию, возглавит какой-нибудь топ-клуб», — сказал Дзюба.

Футболист считает, что Слуцкий вернется, когда российским командам снова разрешат играть в еврокубках. С 2022 года российские клубы и сборные отстранены ФИФА и УЕФА от международных матчей. «Я думаю, что как еврокубки вернутся, есть большой шанс, что Слуцкий сюда вернется», — добавил Дзюба.

Артем Дзюба фото
Артем Дзюба
спортсмен, футболист
22 августа 1988 года
