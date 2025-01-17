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Московское «Динамо» впервые за три года проиграло «Сочи» в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:3. «Сочи» прервал 10-матчевую серию поражений от «бело-голубых»
Игроки &laquo;Сочи&raquo;
Игроки «Сочи» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» проиграло «Сочи» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Даниил Сероух (18-я минута), Уилл Биттен (51) и Артем Волков (60). У проигравших отличился Игорь Ожиганов (16).

У «Динамо» прервалась серия из пяти побед подряд. Также «бело-голубые» проиграли «Сочи» впервые с декабря 2021 года.

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«Динамо» набрало 59 очков в 46 матчах и занимает второе место в Западной конференции. «Сочи» с 32 очками в 45 встречах расположился на последней, 11-й, строчке.

В следующем матче «Динамо» 23 января в гостях сыграет с петербургским СКА, «Сочи» 19 января примет «Автомобилист».

Другие результаты дня:

«Сибирь» (Новосибирск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 Б;

«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 4:0;

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4;

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4;

«Спартак» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:0.

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