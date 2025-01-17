«Авангард» обыграл ЦСКА благодаря рекордным шайбам американца Буше
Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Дубли сделали Рид Буше (18-я и 44-я минуты) и Наиль Якупов (3, 52).
31-летний американец Буше со 145 шайбами побил клубный снайперский рекорд в КХЛ, который принадлежал Александру Пережогину (144).
Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков впервые в сезоне сыграл «на ноль».
Омский клуб выиграл шестой матч подряд, у ЦСКА это пятое поражение в шести последних встречах.
ЦСКА набрал 59 очков в 45 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Авангард» с 51 очком в 45 встречах расположился на шестой строчке на Востоке.
«Авангард» в следующем матче 20 января в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», ЦСКА днем ранее тоже в гостях встретится с новосибирской «Сибирью».
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