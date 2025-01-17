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«Авангард» обыграл ЦСКА благодаря рекордным шайбам американца Буше

«Авангард» обыграл ЦСКА, Буше стал лучшим снайпером омского клуба в истории КХЛ
Встреча завершилась со счетом 4:0. Рид Буше сделал дубль и стал лучшим снайпером «Авангарда» в истории КХЛ
Рид Буше
Рид Буше (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубли сделали Рид Буше (18-я и 44-я минуты) и Наиль Якупов (3, 52).

31-летний американец Буше со 145 шайбами побил клубный снайперский рекорд в КХЛ, который принадлежал Александру Пережогину (144).

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков впервые в сезоне сыграл «на ноль».

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Спорт
Фото:Максим Константинов / ТАСС

Омский клуб выиграл шестой матч подряд, у ЦСКА это пятое поражение в шести последних встречах.

ЦСКА набрал 59 очков в 45 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Авангард» с 51 очком в 45 встречах расположился на шестой строчке на Востоке.

«Авангард» в следующем матче 20 января в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», ЦСКА днем ранее тоже в гостях встретится с новосибирской «Сибирью».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК ЦСКА Рид Буше
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