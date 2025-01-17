Вяльбе рассказала о зависти иностранных коллег к российским соревнованиям

Российские лыжники отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года

Елена Вяльбе (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Международные коллеги завидуют соревнованиям, которые проводятся в России, заявила в Казани на этапе Кубка России глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в лыжно‑биатлонном комплексе «Мирный» с 16 по 19 января.

«Хоть мы и не допущены до международных стартов, но общение с международными коллегами у нас есть, и они действительно завидуют тем соревнованиям, которые у нас проходят», — цитирует Вяльбе «РИА Новости».

Вяльбе отметила, что уровень спорта в Татарстане в последние годы значительно вырос, а в недавно открывшемся комплексе «Мирный» можно проводить соревнования уровня Кубка мира.

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) 27 сентября продлила отстранение российских спортсменов на сезон 2024/25. Вяльбе ранее говорила, что российских лыжников вряд ли допустят на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.