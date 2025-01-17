 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

Мендес сравнил тренерские навыки Хабиба Нурмагомедова и его отца

Мендес: Хабиб Нурмагомедов в тренерской работе — последователь своего отца
Бывший наставник Хабиба Нурмагомедова заявил, что экс-чемпион, если не откажется от тренерской деятельности, сможет стать величайшим тренером
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы (Фото: Bulkin Sergey / Global look press)

Хабиб Нурмагомедов в тренерской работе является последователем своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, заявил «РБК Спорт» американский тренер MMA Хавьер Мендес.

По его словам, Хабиб формирует свой стиль обучения, основываясь на своем опыте, опыте своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, и Мендеса. «В основном он ученик своего отца, и у него есть собственный опыт бойца, который он использует в качестве тренера, а также мой опыт, который он применяет вместе с другими. Однако именно опыт его отца, мой и его опыт бойца в значительной степени повлияли на то, как он сейчас тренирует», — заявил Мендес.

Он отметил, что Нурмагомедов — отличный тренер и для любого тренера «всегда есть возможности для совершенствования, которые мы все должны использовать». «Поэтому ему, как и всем нам, нужно будет вносить корректировки во многие области. Хабиб может стать величайшим тренером в истории, если захочет продолжить свой тренерский путь», — добавил Мендес.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру с рекордом 29-0 после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Одной из причин стала смерть его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Сможет ли Хабиб Нурмагомедов стать лучше отца в роли тренера
Спорт
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы

В настоящий момент Нурмагомедов находится в Лос-Анджелесе, где пройдет турнир UFC 311. Россиянин выступит в роли тренера и секунданта чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, а также российского бойца промоушена Умара Нурмагомедова.

Абдулманап Нурмагомедов в сентябре 2019 года был включен в Книгу рекордов России как тренер, воспитавший наибольшее количество чемпионов по боевому самбо. Согласно официальным данным, за тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. Он умер в июле 2020 года.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Полина Мельникова
Хабиб Нурмагомедов UFC тренер Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов фото

Хабиб Нурмагомедов

спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
Материалы по теме
Боец UFC извинилась за пощечину тренеру после боя
Спорт
Станет ли брат Хабиба Нурмагомедова чемпионом UFC
Спорт
Что важно знать о чемпионском бое Махачева — Царукяна на UFC
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 16 янв, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 16 янв, 17:55
Более 100 млн россиян пройдут в этом году диспансеризацию и медосмотрыОбщество, 13:00
В Эстонии призвали свести к нулю число негражданПолитика, 12:55
СК сообщил, что вертолет в Подмосковье подожгли по заказу УкраиныОбщество, 12:55
На вершине одиноко: как лидеру справиться с чувством изолированностиPro, 12:52
Умер тренер Колесников, проработавший в баскетбольном УНИКСе более 30 летСпорт, 12:52
В районе с горящей нефтебазой в Воронежской области ввели режим ЧСПолитика, 12:40
Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на УкраинеПолитика, 12:39
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Litecoin обогнал по росту ведущие криптовалюты. Что случилосьКрипто, 12:35
Польская футболистка «Зенита» рассказала об угрозах из-за игры в РоссииСпорт, 12:34
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 12:33
Кадры ДТП автобуса с туристами из России и цементовоза на Шри-ЛанкеОбщество, 12:32
Арендаторам жилья стало проще оплачивать коммуналку и общаться с УКНедвижимость, 12:29
Резерв на будущее: как развиваются технологии хранения энергииЭкономика инноваций, 12:24
Военные сообщили о попытке ВСУ вырваться из блокады в Курской областиПолитика, 12:23