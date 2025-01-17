Мендес сравнил тренерские навыки Хабиба Нурмагомедова и его отца

Бывший наставник Хабиба Нурмагомедова заявил, что экс-чемпион, если не откажется от тренерской деятельности, сможет стать величайшим тренером

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы (Фото: Bulkin Sergey / Global look press)

Хабиб Нурмагомедов в тренерской работе является последователем своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, заявил «РБК Спорт» американский тренер MMA Хавьер Мендес.

По его словам, Хабиб формирует свой стиль обучения, основываясь на своем опыте, опыте своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, и Мендеса. «В основном он ученик своего отца, и у него есть собственный опыт бойца, который он использует в качестве тренера, а также мой опыт, который он применяет вместе с другими. Однако именно опыт его отца, мой и его опыт бойца в значительной степени повлияли на то, как он сейчас тренирует», — заявил Мендес.

Он отметил, что Нурмагомедов — отличный тренер и для любого тренера «всегда есть возможности для совершенствования, которые мы все должны использовать». «Поэтому ему, как и всем нам, нужно будет вносить корректировки во многие области. Хабиб может стать величайшим тренером в истории, если захочет продолжить свой тренерский путь», — добавил Мендес.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру с рекордом 29-0 после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Одной из причин стала смерть его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

В настоящий момент Нурмагомедов находится в Лос-Анджелесе, где пройдет турнир UFC 311. Россиянин выступит в роли тренера и секунданта чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, а также российского бойца промоушена Умара Нурмагомедова.

Абдулманап Нурмагомедов в сентябре 2019 года был включен в Книгу рекордов России как тренер, воспитавший наибольшее количество чемпионов по боевому самбо. Согласно официальным данным, за тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. Он умер в июле 2020 года.