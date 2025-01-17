Мендес сравнил тренерские навыки Хабиба Нурмагомедова и его отца
Хабиб Нурмагомедов в тренерской работе является последователем своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, заявил «РБК Спорт» американский тренер MMA Хавьер Мендес.
По его словам, Хабиб формирует свой стиль обучения, основываясь на своем опыте, опыте своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, и Мендеса. «В основном он ученик своего отца, и у него есть собственный опыт бойца, который он использует в качестве тренера, а также мой опыт, который он применяет вместе с другими. Однако именно опыт его отца, мой и его опыт бойца в значительной степени повлияли на то, как он сейчас тренирует», — заявил Мендес.
Он отметил, что Нурмагомедов — отличный тренер и для любого тренера «всегда есть возможности для совершенствования, которые мы все должны использовать». «Поэтому ему, как и всем нам, нужно будет вносить корректировки во многие области. Хабиб может стать величайшим тренером в истории, если захочет продолжить свой тренерский путь», — добавил Мендес.
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру с рекордом 29-0 после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Одной из причин стала смерть его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
В настоящий момент Нурмагомедов находится в Лос-Анджелесе, где пройдет турнир UFC 311. Россиянин выступит в роли тренера и секунданта чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, а также российского бойца промоушена Умара Нурмагомедова.
Абдулманап Нурмагомедов в сентябре 2019 года был включен в Книгу рекордов России как тренер, воспитавший наибольшее количество чемпионов по боевому самбо. Согласно официальным данным, за тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. Он умер в июле 2020 года.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов