ФИФА признала Доннарумму лучшим вратарем года

В прошлом году приз ФИФА лучшему голкиперу получил Эмилиано Мартинес

Джанлуиджи Доннарумма (Фото: Matt McNulty / Getty Images)

Итальянский голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма стал лауреатом премии The FIFA Best лучшему вратарю года. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Церемония вручения наград пройдет вечером 16 декабря в Дохе.

Доннарумма в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также Лигу чемпионов в составе «Пари Сен-Жермен». В сентябре он перешел в «Манчестер Сити».

В прошлом году приз ФИФА лучшему голкиперу получил аргентинец Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы».

Ранее в этом году Доннарумма стал обладателем премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football, который вручает «Золотой мяч».