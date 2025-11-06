 Перейти к основному контенту
ФИФА назвала 11 претендентов на приз лучшему игроку года

ФИФА назвала 11 претендентов на награду лучшему игроку 2025 года
В список в числе прочих вошли четыре игрока ПСЖ, в том числе обладатель «Золотого мяча» Дембеле, и три футболиста «Барселоны»
Усман Дембеле
Усман Дембеле (Фото: Mateusz Slodkowski / Getty Images)

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список из 11 претендентов на приз лучшему игроку 2025 года.

Фото: ФИФА
Фото: ФИФА

В число претендентов вошли четыре победителя Лиги чемпионов в составе ПСЖ: обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш и Витинья.

Также среди кандидатов Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («Реал»), Коул Палмер («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Педри, Рафинья и Ламин Ямаль (все — «Барселона»).

В прошлом году награду получил бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

В этом году Дембеле, Хакими, Мендеш, Витинья, Мбаппе, Палмер, Педри и Ямаль также претендуют на приз лучшему футболисту по версии FIFPro.

Анна Сатдинова
ФИФА ПСЖ ФК Барселона Усман Дембеле Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
Ламин Ямаль фото
Ламин Ямаль
спортсмен, футболист
13 июля 2007 года
