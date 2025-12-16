 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Фетисов объяснил слова о том, что Россия «не очень-то хоккейная держава»

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что у России нет авторитета в IIHF
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Россия потеряла влияние на принятие решений в мировом хоккее, заявил RTVI двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Ранее Фетисов говорил, что Россия «уже и не очень-то хоккейная держава».

«Нет у нас влияния сегодня именно на принятие решений. Те же дзюдоисты добились решения. Если б у нас был этот авторитет в этой организации, наверное, мы по-другому могли бы себя позиционировать», — сказал Фетисов.

При этом Фетисов отметил, что «у нас мегазвезды играют в НХЛ и все более интересным стал розыгрыш Кубка Гагарина».

В конце ноября Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила россиянам выступать под национальным флагом.

В Международной федерации хоккея (IIHF) ранее заявили, что сборная России не вошла в окончательный состав участников олимпийского турнира. Российскую команду заменит сборная Франции.

Российская команда отстранена с 2022 года и пропустила уже четыре чемпионата мира. На Играх-2018 россияне выиграли золото, а в 2022-м взяли серебро.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Вячеслав Фетисов сборная России по хоккею

