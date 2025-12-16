Сбежавший из РПЛ норвежец Норманн окончательно проиграл суд «Ростову»

В 2023-м футболист расторг соглашение с «Ростовом», назвав причиной атаку дронов на «Москва-Сити». CAS постановил, что норвежец должен «Ростову» более €3 млн. Верховный суд Швейцарии апелляцию игрока отклонил

Матиас Норманн (Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил апелляцию норвежского футболиста Матиаса Норманна по делу о расторжении контракта без уважительных причин с «Ростовом». Об этом сообщается в телеграм-канале юридической компании «Клевер Консалт», которая представляла клуб РПЛ.

«Решение ВС закрывает многолетний спор между клубом и игроком: дальнейшее обжалование для Норманна процессуально невозможно. <...> Итоговое решение подтвердило правомерность позиции клуба и окончательно завершило спор, который на протяжении длительного времени оставался одним из наиболее резонансных в футбольной практике», — говорится в сообщении.

Норманн в августе 2023 года, играя в аренде за московское «Динамо», сообщил обоим клубам о расторжении контракта «в связи с ситуацией с дронами в «Москва-Сити». В период с 30 июля по 1 августа комплекс «Москва-Сити» дважды подвергся атаке БПЛА. В обоих случаях российские власти возложили ответственность за это на Украину. Вскоре Норманн стал игроком саудовского «Аль-Раеда».

В начале апреля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Норманна по делу о компенсации за досрочное расторжение контракта. Норвежец и «Аль-Раед» должны выплатить «Ростову» компенсацию в размере более €3 млн плюс 5% годовых.