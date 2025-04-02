Клуб РПЛ выиграл в CAS дело у сбежавшего из-за атаки дронов футболиста

Матиас Норманн в 2023-м, играя в аренде в «Динамо», расторг соглашение с «Ростовом» и уехал в Саудовскую Аравию. Причиной он называл атаку дронов на «Москва-Сити». ФИФА обязала его выплатить компенсацию, CAS это решение подтвердил

Матиас Норманн (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию норвежского полузащитника Матиаса Норманна и саудовского «Ар-Раеда» по делу о компенсации «Ростову» за досрочное расторжение контракта, сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

CAS признал Норманна виновным в расторжении соглашения, обязав его и саудовский клуб выплатить «Ростову» компенсацию, назначенную ранее ФИФА. Газета Nettavisen писала, что речь идет о €2,9 млн.

В «Ростове» решение CAS назвали «объективным и обоснованным».

Норманн в августе 2023 года, играя в аренде за «Динамо», сообщил обоим клубам о расторжении контракта «в связи с ситуацией с дронами в «Москва-Сити». В период с 30 июля по 1 августа комплекс «Москва-Сити» дважды подвергся атаке БПЛА. В обоих случаях российские власти возложили ответственность за это на Украину.

Вскоре Норманн стал игроком «Ар-Раеда».