Спорт⁠,
0

Власти Крыма национализировали имущество украинского боксера Усика

Спикер госсовета Крыма объяснил этот шаг так: украинский боксер неоднократно осуждал российскую военную операцию и организовывал сборы средств на нужды ВСУ
Александр Усик
Александр Усик (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Имущество украинского боксера Александра Усика, бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, национализировали в Крыму. Об этом сообщил спикер госсовета Владимир Константинов в телеграм-канале.

По его словам, под национализацию попало имущество 84 физических и юридических лиц, «сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги».

Как написал Константинов, Александр Усик неоднократно осуждал начатую Россией военную операцию и организовывал сборы средств на нужды ВСУ.

В апреле 2022 года горсовет Симферополя лишил Усика звания почетного гражданина города.

Усик в своем последнем поединке 20 июля победил британца Даниэля Дюбуа и второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. 38-летний украинец сохранил свои пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и WBO и присоединил к ним чемпионский титул Дюбуа по версии Международной боксерской федерации (IBF). В ноябре от титула WBO он отказался.

Авторы
Теги
Иван Витченко
бокс Александр Усик Крым национализация Владимир Константинов

