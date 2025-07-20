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Спорт ,  
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Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Усик победил Дюбуа и второй раз завоевал титул абсолютного чемпиона мира
Украинский боксер на «Уэмбли» победил британца Даниэля Дюбуа, бой закончился нокаутом в пятом раунде
Александр Усик
Александр Усик (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Украинец Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в Лондоне на «Уэмбли».

Поединок продолжался пять раундов, Усик победил Дюбуа нокатом

Усик отобрал у Дюбуа чемпионский титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) и сохранил свои пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Усик второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Впервые это случилось после победы в первом поединке против британца Тайсона Фьюри в мае 2024 года. Позднее он отказался от титула IBF, который в сентябре 2024-го завоевал Дюбуа.

Дюбуа и Усик уже встречались в августе 2023 года, украинец тогда победил нокаутом в девятом раунде.

38-летний Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 24 поединка на профессиональном ринге. В 2018-2019 годах Усик также был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы и три поражения.

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