Усик отказался от титула чемпиона WBO

Украинец не смог вовремя договориться о защите титула WBO, сославшись на травмы. В сентябре организация продлила Усику отсрочку. Теперь украинский боксер решил отказаться от этого титула

Александр Усик (Фото: Global Look Press)

Украинец Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщила пресс-служба организации на своей странице в Х.

«WBO получила официальное уведомление от команды Александра Усика относительно будущего пояса в тяжелом весе. После тщательного рассмотрения Усик решил отказаться от этого титула», — говорится в заявлении.

Глава WBO Густаво Оливьери заявил, что организация с уважением принимает решение украинского спортсмена. «Это не прощание, а, как сообщила его команда, уважительная пауза. Двери WBO всегда будут открыты для Усика и его команды», — отметил он.

В июле WBO обязала Усика провести бой с обязательным претендентом новозеландцем Джозефом Паркером и дала 30 дней на переговоры. Команда Усика вскоре предоставила документы о том, что у боксера проблемы со здоровьем (травма спины), и запросила 90-дневную отсрочку.

В конце августа в соцсетях, в том числе Усика, появилось видео, на котором он танцует. Также боксер в августе принял участие в благотворительном футбольном матче. WBO снова запросила информацию о состоянии здоровья боксера. В команде Усика ответили, что опубликованные фото и видео не свидетельствуют о готовности спортсмена выйти на ринг и не противоречат рекомендациям врачей.

WBO в итоге разрешила Паркеру провести 25 октября защиту временного пояса, а Усика обязала встретиться в следующем бою с победителем этого поединка. Также украинцу не разрешили в этот период драться с кем-то еще.

В сентябре WBO по медицинским показаниям продлила украинцу сроки проведения переговоров о защите титула чемпиона.

Усик 20 июля победил британца Даниэля Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 38-летний украинец сохранил свои пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и WBO и присоединил к ним чемпионский титул Дюбуа по версии Международной боксерской федерации (IBF).