Малкин забил второй гол подряд из-за ворот

Малкин благодаря рикошету забил «Нэшвиллу» в матче в Стокгольме. В предыдущей игре с этой командой 14 ноября россиянин также забил из-за ворот

Евгений Малкин (справа) (Фото: Jeanine Leech/Icon Sportswire / imago-images.de / Global Look Press)

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил из-за ворот в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», который проходит в Стокгольме.

Малкин отличился на девятой минуте, сделав счет 2:0. Шайба после броска россиянина попала в ворота рикошетом от конька соперника.

39-летний Малкин похожим образом забил «Нэшвиллу» и в предыдущем матче 14 ноября, который также принимала столица Швеции. «Питтсбург» в том матче проиграл в овертайме — 1:2.

У Малкина пять голов и 18 передач в 19 матчах сезона.