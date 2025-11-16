Малкин забил второй гол подряд из-за ворот
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил из-за ворот в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», который проходит в Стокгольме.
Малкин отличился на девятой минуте, сделав счет 2:0. Шайба после броска россиянина попала в ворота рикошетом от конька соперника.
39-летний Малкин похожим образом забил «Нэшвиллу» и в предыдущем матче 14 ноября, который также принимала столица Швеции. «Питтсбург» в том матче проиграл в овертайме — 1:2.
У Малкина пять голов и 18 передач в 19 матчах сезона.
