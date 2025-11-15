 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Малкин побил рекорд НХЛ, забив в 39 лет за пределами Северной Америки

Малкин установил новый рекорд НХЛ, забив в 39 лет за пределами Северной Америки
Российский форвард «Питтсбурга» стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забившим гол в матче регулярного чемпионата за пределами Северной Америки
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забросившим шайбу в матче регулярного чемпионата за пределами Северной Америки.

«Питтсбург» проиграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 1:2 в овертайме. Игра прошла в Стокгольме.

Малкин отличился в возрасте 39 лет и 106 дней. Россиянин победил рекорд Роба Блейка (37 лет 293 дня), который отличился в матче НХЛ в Лондоне в 2007 году.

Кроме того, Малкин вышел на 40-е место по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ в истории. На его счету стало 518 голов, столько же у Дэйла Хаверчука. Рекорд принадлежит Александру Овечкину (901).

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, с командой он трижды выигрывал Кубок Стэнли.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
Евгений Малкин фото
Евгений Малкин
хоккеист
31 июля 1986 года

