Малкин побил рекорд НХЛ, забив в 39 лет за пределами Северной Америки

Евгений Малкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забросившим шайбу в матче регулярного чемпионата за пределами Северной Америки.

«Питтсбург» проиграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 1:2 в овертайме. Игра прошла в Стокгольме.

Малкин отличился в возрасте 39 лет и 106 дней. Россиянин победил рекорд Роба Блейка (37 лет 293 дня), который отличился в матче НХЛ в Лондоне в 2007 году.

Кроме того, Малкин вышел на 40-е место по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ в истории. На его счету стало 518 голов, столько же у Дэйла Хаверчука. Рекорд принадлежит Александру Овечкину (901).

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, с командой он трижды выигрывал Кубок Стэнли.