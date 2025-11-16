Махачев фразой «у нас самая сильная страна» отреагировал на победу в UFC
Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев после победы заявил, что Россия — самая сильная страна. Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену в бою за титул в полусреднем весе и стал первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах.
«Теперь у нас тоже есть два чемпиона. У нас самая сильная страна, самая сильная республика, самые лучшие бойцы», — сказал Махачев.
Бой продолжался все пять пятиминутных раундов. На протяжении большего времени россиянин удерживал соперника в партере на спине.
Кроме того, Махачев выиграл в 16-м бою подряд и повторил рекорд бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы по длительности победной серии в промоушене.
