НХЛ выразила обеспокоенность задержкой строительства арены Олимпиады

Из-за задержек со строительством на хоккейной арене Игр-2026 отменили тестовый турнир, и на ней может не пройти ни одной игры до Олимпиады. В НХЛ заявили, что уже два года обеспокоены этой ситуацией, но верят обещаниям МОК

Строящаяся арена в Милане в марте 2025 года (Фото: Claudio Villa / Getty Images)

Арену в Милане, которая должна принять олимпийский хоккейный турнир в феврале 2026 года, не успеют протестировать до начала Игр, сообщили Associated Press в оргкомитете.

На 16-тысячной арене в декабре должен был пройти тестовый турнир — игры молодежного чемпионата мира в дивизионе I. Однако их перенесли на другой стадион — Rho Fiera, на окраине города. Других тестовых мероприятий на новой арене не запланировано, первым матчем на ней может стать игра женского олимпийского турнира 5 февраля.

«Последние два года нас беспокоило состояние катка — обоих катков, но в первую очередь главного, однако это ответственность МОК», — сказал глава НХЛ Гэри Беттмэн, выразив надежду, что организаторы выполнят свои обещания.

По его словам, НХЛ, разрешив своим хоккеистам ехать на Игры, может в случае необходимости донести свои опасения до ассоциации игроков NHLPA.

Тестовые мероприятия позволяют проверить готовность не только ледового покрытия, но и всей инфраструктуры стадиона. Стоимость билетов на финал мужского хоккейного турнира достигает €1400 (самые дорогие среди соревнований Игр).

Вместо отстраненной IIHF сборной России в турнире сыграет команда Франции. Игроки НХЛ приедут на Олимпиаду впервые с 2014 года.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила Vseprosport, что на Олимпиаде в Турине со стадионом и олимпийской деревней «было то же самое», но это не помешало ей выиграть золото на 500-метровке.

«Итальянцы и тогда отставали от графика. Например, на тестовых соревнованиях на олимпийском катке в декабре мы бежали практически по цементу. <...> Итальянцев можно назвать немного разгильдяями. Они любят все в последний момент сдавать, в этом плане они похожи на нас с вами», — сказала Журова.