 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Торпедо Велес 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Факел Урал 1 2,8 x 3,15 2 2,85 Футбол Франция. Лига 1 ПСЖ Страсбур 1 1,3 x 5,9 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Акрон 1 2,45 x 3,5 2 2,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Оренбург 1 1,95 x 3,8 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,58 x 4,1 2 5,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 5 x 3,45 2 1,77 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,4 x 4,9 2 7,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
ЧМ-2026⁠,
0

В ФИФА отреагировали на угрозы Трампа о переносе матчей ЧМ-2026

В ФИФА прокомментировали угрозы Трампа о переносе матчей ЧМ-2026 из Бостона
Сюжет
ЧМ-2026
После заявления Трампа о возможном переносе матчей ЧМ-2026 из Бостона из-за «небезопасных условий» ФИФА выразила надежду, что все 16 принимающих городов будут готовы к успешному проведению турнира
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Президент США Дональд Трамп вправе определять, какие города безопасны для проведения чемпионата мира 2026 года, сообщили Sky News в Международной федерации футбола (ФИФА).

«Очевидно, что безопасность является обязанностью правительств, и они решают, что в интересах общественной безопасности», — говорится в комментарии организации.

В ФИФА также выразили надежду, что все 16 принимающих городов будут готовы к успешному проведению турнира и выполнят все необходимые требования.

В ФИФА ответили Трампу на угрозу лишить «опасные» города матчей ЧМ-2026
Спорт
Дональд Трамп

Ранее Трамп говорил, что матчи чемпионата мира 2026 года могут перенести из Бостона. По его словам, условия в городе «небезопасные» после уличных беспорядков в начале октября, в которых пострадали сотрудники правоохранительных органов. В Бостоне планируется провести семь игр мирового турнира.

Мэр Бостона Мишель Ву также отреагировала на слова президента США, отметив, что ему это не удастся. По ее словам, многое закреплено контрактами, и поэтому никто, даже если он находится сейчас в Белом доме, не сможет выполнить заявленное.

В чемпионате мира 2026 года примет участие рекордное количество сборных — 48. Турнир будет проходить в 16 городах, распределенных между тремя странами: 11 площадок в США, три в Мексике и две в Канаде. Все города имеют действующие контракты с ФИФА.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
ФИФА Футбол Чемпионат мира Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Мэр Бостона ответила на угрозу Трампа лишить город матчей ЧМ-2026
Спорт
Сборная Катара по футболу отобралась на ЧМ-2026
Спорт
Матч отбора к ЧМ между Катаром и ОАЭ завершился массовыми беспорядками
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Власти Тайваня анонсировали блокировку доступа к TikTok для школьников Общество, 12:18
Россияне вновь стали первыми среди иностранцев по покупке жилья в Турции Недвижимость, 12:11
Что стимулирует рынок дата-центров в России Отрасли, 12:09
В белгородском селе при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина Политика, 12:07
Bloomberg узнал, как слова Трампа о нефти застали врасплох НПЗ Индии Политика, 12:07
У авторитаризма есть плюсы: как подобрать стиль управления для командыПодписка на РБК, 12:05
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак Lada Salut Авто, 12:03
В ФИФА отреагировали на угрозы Трампа о переносе матчей ЧМ-2026 Спорт, 11:54
Бастрыкин затребовал доклад об избиении 90-летней женщины сиделкой Общество, 11:51
Акции X5 подорожали на фоне позитивных операционных результатов Инвестиции, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Новак объяснил, почему Индия продолжит покупать российскую нефть Политика, 11:41
Рост новых ИП замедлился: как изменился рынок регистрации бизнеса в 2025 Радио РБК, 11:36