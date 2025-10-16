В ФИФА прокомментировали угрозы Трампа о переносе матчей ЧМ-2026 из Бостона

В ФИФА отреагировали на угрозы Трампа о переносе матчей ЧМ-2026

После заявления Трампа о возможном переносе матчей ЧМ-2026 из Бостона из-за «небезопасных условий» ФИФА выразила надежду, что все 16 принимающих городов будут готовы к успешному проведению турнира

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Президент США Дональд Трамп вправе определять, какие города безопасны для проведения чемпионата мира 2026 года, сообщили Sky News в Международной федерации футбола (ФИФА).

«Очевидно, что безопасность является обязанностью правительств, и они решают, что в интересах общественной безопасности», — говорится в комментарии организации.

В ФИФА также выразили надежду, что все 16 принимающих городов будут готовы к успешному проведению турнира и выполнят все необходимые требования.

Ранее Трамп говорил, что матчи чемпионата мира 2026 года могут перенести из Бостона. По его словам, условия в городе «небезопасные» после уличных беспорядков в начале октября, в которых пострадали сотрудники правоохранительных органов. В Бостоне планируется провести семь игр мирового турнира.

Мэр Бостона Мишель Ву также отреагировала на слова президента США, отметив, что ему это не удастся. По ее словам, многое закреплено контрактами, и поэтому никто, даже если он находится сейчас в Белом доме, не сможет выполнить заявленное.

В чемпионате мира 2026 года примет участие рекордное количество сборных — 48. Турнир будет проходить в 16 городах, распределенных между тремя странами: 11 площадок в США, три в Мексике и две в Канаде. Все города имеют действующие контракты с ФИФА.