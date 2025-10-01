В ФИФА ответили Трампу на угрозу лишить «опасные» города матчей ЧМ-2026

Трамп на прошлой неделе допустил перенос игр ЧМ из городов, которые он сочтет «небезопасными». Вице-президент ФИФА Монтальяни на это сказал, что это юрисдикция его организации и «футбол важнее» любых правительств и лозунгов

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Международная федерация футбола (ФИФА), а не правительство страны решает, какие города примут чемпионат мира, заявил вице-президент организации Виктор Монтальяни, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что он может признать некоторые города «небезопасными» для проведения матчей. Об этом сообщает Associated Press.

Трамп на прошлой неделе допустил, что если какой-либо город будет «хотя бы немного опасен для чемпионата мира», игры могут перенести в другое место. Журналист упомянул в вопросе Трампу Сиэтл и Сан-Франциско (примут по шесть игр), как города, которые выступили против иммиграционной политики администрации. Трамп ответил, что этими городами управляют «ультралевые безумцы», но власти позаботятся о безопасности в них.

«Это турнир ФИФА, юрисдикция ФИФА, ФИФА принимает эти решения», — заявил Монтальяни на спортивной бизнес-конференции в Лондоне.

Он добавил, что, при всем уважении к нынешним мировым лидерам, «футбол важнее их и переживет их режим, их правительство и их лозунги». По его словам, «в этом прелесть нашей игры — в том, что она важнее любого человека и любой страны».

Монтальяни возглавляет Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (Concacaf).

Чемпионат мира с участием 48 команд примут 16 городов: 11 в США, три в Мексике и два в Канаде. У каждого города есть контракт с ФИФА.

Сборную России к отборочному турниру ЧМ-2026 не допустили из-за военной операции на Украине.