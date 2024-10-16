Месси назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» больше других

Лионель Месси считает, что награду должны дать Лаутаро Мартинесу, который выиграл со сборной Аргентины Кубок Америки, а с «Интером» — Серию А, став лучшим бомбардиром обоих турниров

Лионель Месси и Лаутаро Мартинес (Фото: Marcelo Endelli / Getty Images)

Лионель Месси заявил, что его партнер по сборной Аргентины, капитан «Интера» Лаутаро Мартинес должен получить «Золотой мяч» как лучший футболист мира. Слова Месси приводит La Gazzetta dello Sport.

Награду вручат 28 октября. Главным претендентом на нее считается бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

«У него [Мартинеса] был выдающийся год, он забил в финале и был лучшим бомбардиром Кубка Америки: он заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой», — сказал Месси.

Мартинес в прошлом сезоне взял со сборной Аргентины Кубок Америки и выиграл чемпионат Италии с «Интером», став лучшим бомбардиром (24 гола) и самым ценным игроком Серии А. Только в Лиге чемпионов аргентинец выступил не так ярко, забив два гола в восьми матчах и не реализовав пенальти в решающей игре с «Атлетико».