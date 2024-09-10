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Роналду назвал главных претендентов на «Золотой мяч» в ближайшие годы

Роналду назвал игроков, которые будут бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы
Форвард сборной Португалии, пятикратный обладатель «Золотого мяча» считает, что Килиан Мбаппе получит эту награду в ближайшие годы
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images)

Португальский форвард Криштиану Роналду считает, что француз Килиан Мбаппе выиграет «Золотой мяч», приз лучшему футболисту года, в ближайшее время. Об этом Роналду рассказал в интервью на своем YouTube-канале бывшему партнеру по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанду.

«Думаю, у него все будет хорошо в «Реале». Мбаппе может стать следующим обладателем «Золотого мяча» в ближайшие несколько лет. Возможно, на награду также будут претендовать [Эрлинг] Холанд, [Джуд] Беллингем… Еще [Ламин] Ямаль», — сказал Роналду.

Украинца номинировали на «Золотой мяч», Месси и Роналду — нет
Спорт
Лионель Месси и Криштиану Роналду

39-летний Роналду получал «Золотой мяч» пять раз в своей карьере. Больше только у Лионеля Месси (восемь).

В нынешнем году впервые с 2003-го в списке претендентов на «Золотой мяч» нет ни Месси, ни Роналду. Мбаппе, Холанд, Беллингем и Ямаль в расширенный список номинантов попали.

«Золотой мяч» вручается с 1956 года. Церемония вручения 68-й по счету престижнейшей награды пройдет 28 октября в парижском театре «Шатле».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Золотой мяч Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Ламин Ямаль Эрлинг Холанд Джуд Беллингем
Криштиану Роналду фото

Криштиану Роналду

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
Ламин Ямаль фото

Ламин Ямаль

футболист
13 июля 2007 года
Килиан Мбаппе фото

Килиан Мбаппе

футболист
20 декабря 1998 года
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