Роналду назвал игроков, которые будут бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы

Роналду назвал главных претендентов на «Золотой мяч» в ближайшие годы

Форвард сборной Португалии, пятикратный обладатель «Золотого мяча» считает, что Килиан Мбаппе получит эту награду в ближайшие годы

Криштиану Роналду (Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images)

Португальский форвард Криштиану Роналду считает, что француз Килиан Мбаппе выиграет «Золотой мяч», приз лучшему футболисту года, в ближайшее время. Об этом Роналду рассказал в интервью на своем YouTube-канале бывшему партнеру по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанду.

«Думаю, у него все будет хорошо в «Реале». Мбаппе может стать следующим обладателем «Золотого мяча» в ближайшие несколько лет. Возможно, на награду также будут претендовать [Эрлинг] Холанд, [Джуд] Беллингем… Еще [Ламин] Ямаль», — сказал Роналду.

39-летний Роналду получал «Золотой мяч» пять раз в своей карьере. Больше только у Лионеля Месси (восемь).

В нынешнем году впервые с 2003-го в списке претендентов на «Золотой мяч» нет ни Месси, ни Роналду. Мбаппе, Холанд, Беллингем и Ямаль в расширенный список номинантов попали.

«Золотой мяч» вручается с 1956 года. Церемония вручения 68-й по счету престижнейшей награды пройдет 28 октября в парижском театре «Шатле».