Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»
Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получит «Золотой мяч», приз лучшему футболисту года. Об этом сообщила испанская газета Marca.
Отмечается, что 24-летнему футболисту уже сообщили, что он получит приз, а компания Nike подготовила для него специальные золотые бутсы в честь этого события.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в Париже.
В прошлом сезоне бразилец выиграл в составе «Реала» Лигу чемпионов, где был признал лучшим игроком турнира, а также чемпионат Испании, Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА.
«Золотой мяч» вручается France Football с 1956 года. В 2023-м награду получил аргентинец Лионель Месси, восьмой раз в истории. В этом году впервые с 2003-го в списке претендентов не оказалось Месси или Криштиану Роналду.
На предстоящей церемонии также будут вручены следующие награды за сезон 2023/24: «Золотой мяч» среди женщин, Трофей Копа (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года среди мужчин», «Клуб года среди женщин». В список призов добавятся две новые награды — «Тренер года среди мужчин» и «Тренер года среди женщин», которыми будет отмечен вклад тренеров в успехи на поле.
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