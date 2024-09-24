 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

Marca: бразильский форвард «Реала» Винисиус получит «Золотой мяч»
Церемония вручения награды состоится 28 октября. Приз получит бразильский форвард «Реала» Винисиус
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images)

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получит «Золотой мяч», приз лучшему футболисту года. Об этом сообщила испанская газета Marca.

Отмечается, что 24-летнему футболисту уже сообщили, что он получит приз, а компания Nike подготовила для него специальные золотые бутсы в честь этого события.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в Париже.

ESPN сообщил о выбывшем до конца сезона претенденте на «Золотой мяч»
Спорт
Фото:Carl Recine / Getty Images

В прошлом сезоне бразилец выиграл в составе «Реала» Лигу чемпионов, где был признал лучшим игроком турнира, а также чемпионат Испании, Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА.

«Золотой мяч» вручается France Football с 1956 года. В 2023-м награду получил аргентинец Лионель Месси, восьмой раз в истории. В этом году впервые с 2003-го в списке претендентов не оказалось Месси или Криштиану Роналду.

На предстоящей церемонии также будут вручены следующие награды за сезон 2023/24: «Золотой мяч» среди женщин, Трофей Копа (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года среди мужчин», «Клуб года среди женщин». В список призов добавятся две новые награды — «Тренер года среди мужчин» и «Тренер года среди женщин», которыми будет отмечен вклад тренеров в успехи на поле.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Золотой мяч Винисиус Реал Мадрид
Материалы по теме
Роналду назвал главных претендентов на «Золотой мяч» в ближайшие годы
Спорт
Украинца номинировали на «Золотой мяч», Месси и Роналду — нет
Спорт
Звезда «Реала» предложил лишить Испанию ЧМ по футболу из-за расизма
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 103,22 (-0,16) Инвестиции, 23 сен, 17:38 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 92,92 (+0,34) Инвестиции, 23 сен, 17:38
В Горловке пожарный погиб при взрыве боеприпасаПолитика, 11:52
Суд посчитал законным возбуждение дела против генерала МуминджановаОбщество, 11:48
Ипотека в большинстве крупных банков не стала дороже после роста ключевойНедвижимость, 11:47
5 шаблонов Google-таблиц для менеджеровPro, 11:44
ЦБ ответил на претензии режиссера «Ежика в тумане» из-за памятных монетФинансы, 11:42
«РИА Новости» узнало, что сослуживцев Пашаева вызвали на допросОбщество, 11:39
One узнал об отказе ФИФА отстранять Израиль от международных соревнованийСпорт, 11:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Остаться ни с чем»: к каким рискам pre-IPO надо быть готовым инвесторуPro, 11:28
На Алтае частный самолет зацепил линию электропередачи и упалОбщество, 11:24
Когда включат отопление в жилых домах в МосквеНедвижимость, 11:20
Shaman вернул 15 млн руб. Ставропольскому краю за несостоявшийся концертОбщество, 11:19
Двум участникам банды Басаева дали 24 и 25 лет за теракт в ЧечнеПолитика, 11:18
Абрамович опроверг продажу «Гаража»Бизнес, 11:11
ТВ-реклама подорожала на 40%: на чем сэкономить рекламодателюPro, 11:09