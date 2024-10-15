Новую федерацию водных видов спорта возглавит бизнесмен Мазепин

Министр спорта Михаил Дегтярев поддержал кандидатуру Мазепина на пост главы Федерации водных видов спорта России. Выборы президента новой организации пройдут 31 октября

Михаил Дегтярев и Дмитрий Мазепин (Фото: телеграм-канал Дегтярева)

Министр спорта России Михаил Дегтярев поддержал кандидатуру Дмитрия Мазепина на пост главы Федерации водных видов спорта России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Дегтярев рассказал, что провел встречу с Мазепиным, который сейчас возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания.

«Обсудили его выдвижение на пост президента Федерации водных видов спорта России от Пермского края. Поддерживаю это решение. Конференция, на которой он будет избран, запланирована на 31 октября в Москве», — написал Дегтярев.

Министр пожелал Мазепину успеха на новом поприще. «Убежден, что объединенная Федерация водных видов спорта России под его началом добьется еще больших успехов», — заключил Дегтярев.

В начале октября было объявлено, что российские федерации по водным видам спорта объединятся в одну организацию. В новую организацию войдут четыре федерации: плавания, синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду.

Мазепин — основатель «Уралхима». До весны 2022 года он был крупнейшим акционером компании по производству минеральных удобрений, в марте он попал под санкции ЕС и Великобритании. Сразу после этого бизнесмен продал контрольный пакет (52%) в «Уралхиме» и покинул пост гендиректора.

Ранее в октябре под эгидой единой организации объединились пять гимнастических федераций России. Всероссийская федерация художественной гимнастики, Федерация спортивной гимнастики России, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики объединились в Федерацию гимнастики России. Ее возглавил глава РЖД Олег Белозеров.