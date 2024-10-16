Мбаппе подаст иск о клевете из-за статей о причастности к изнасилованию

Шведские СМИ ранее называли форварда «Реала» подозреваемым по делу об изнасиловании в Стокгольме. Мбаппе говорил, что новости являются фейками, а его адвокат сообщила, что он поручил ей подать иск о клевете

Килиан Мбаппе (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Адвокат нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе заявила AFP, что футболист не позволит себя опорочить публикациями о причастности к изнасилованию, поэтому решил подать иск о клевете.

Ранее шведская прокуратура начала расследование по делу об изнасиловании, которое предположительно произошло 10 октября в отеле Стокгольма, где останавливался футболист. Газеты Aftonbladet и Expressen писали, что Мбаппе является объектом расследования, но прокурор имени футболиста не называл. Сам Мбаппе заявлял, что новости фейковые.

«Он был ошеломлен, узнав, что это может его касаться. Он решил пойти на тренировку и попросил мой офис не оставлять все как есть», — сказала адвокат Мари-Аликс Кану-Бернар.

Мбаппе был в Стокгольме с друзьями во время. Он не поехал в сборную Франции на октябрьский сбор, сославшись на травму, однако пропустил из-за нее только один матч и потом вернулся в состав «Реала».