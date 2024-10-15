Мбаппе после публикаций об изнасиловании пропал с рекламного фото «Реала»
Мадридский «Реал» на своем сайте опубликовал фото с новой совместной коллекцией одежды с компанией Adidas. При этом на ней не оказалось звезды испанского клуба Килиана Мбаппе, который принимал участие в этой фотосессии.
Ранее другая звезда «Реала» Джуд Беллингем опубликовал в соцсети Х фото, на котором Мбаппе присутствует. В фото на сайте мадридского клуба видно пустое место там, где должен был быть француз.
Это случилось на фоне сообщений шведских СМИ о возможной причастности Мбаппе к изнасилованию в одном из отелей Стокгольма. Aftonbladet и Expressen писали, что француз является подозреваемым. Сам футболист заявил, что это фейковые новости. В прокуратуре Швеции подтвердили, что было начато расследование по этому делу, но не назвали имени подозреваемого.
В «Реале» сообщили RMC Sport, что удаление Мбаппе с фото связано не со скандалом, а с личным контрактом игрока с Nike. Тем не менее RMC Sport отмечает, что на других фотографиях присутствуют футболисты клуба, имеющие контракты с другими брендами.
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