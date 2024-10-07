Чемпион Европы раскритиковал Мбаппе за пропуск матчей сборной Франции

Мбаппе из-за травмы бедра не вызвали в сборную на матчи с Израилем и Бельгией. Однако форвард уже играет за «Реал». Максим Босси назвал такое поведение неоднозначным, а болельщики заявили, что он ведет себя не как капитан сборной

Килиан Мбаппе (Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images)

Чемпион Европы 1984 года в составе сборной Франции Максим Босси заявил, что Килиану Мбаппе не следовало возвращаться в состав «Реала» сразу после травмы, если он мог помочь национальной команде в матчах Лиги наций. Слова Босси приводит Reuters.

Мадридский клуб 25 сентября объявил, что Мбаппе получил травму бедра, ожидалось, что форвард пропустит несколько недель, и его не стали вызывать в сборную. Однако Мбаппе пропустил только один матч и вышел на замену 2 октября в Лиге чемпионов против «Лилля» (0:1), а потом сыграл с «Вильярреалом» (2:0).

«Если ты травмирован, то не играешь за свой клуб и тебя не вызывают в сборную. Но когда ты выходишь на замену в Лиге чемпионов, а потом в стартовом составе в лиге, это выглядит неоднозначно», — сказал Босси.

Он напомнил, что Мишеля Платини хотели видеть в сборной даже с травмой, поскольку он тоже был особенным игроком.

Представитель главного объединения болельщиков сборной Франции Irresistibles Francais заявил L'Equipe, что «как капитан Мбаппе должен быть примером для фанатов, но он им не является», и добавил, что «настоящего капитана» Антуана Гризманна в команде больше нет.

Гризманн за несколько дней до объявления состава на сбор неожиданно завершил карьеру в национальной команде.

Французы 10 октября должны сыграть с Израилем, а 14 октября — с Бельгией.