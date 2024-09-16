Каноист Коровашков заявил, что конкуренты могли подмешать ему допинг
Российский участник Олимпиады в Париже каноист Алексей Коровашков заявил Metaratings, что считает единственным объяснением своей положительной допинг-пробы на эритропоэтин в 2017 году умышленные действия кого-то из конкурентов.
Бронзовый призер Игр в Лондоне и многократный чемпион мира отбыл четырехлетнюю дисквалификацию за допинг и вернулся в спорт в 2021 году, но на Олимпиаду в Токио не попал. На Играх в Париже Коровашков в двойке с Захаром Петровым упустили медаль на финише 500-метровки — они оба гребли с левой стороны и в финальном заезде им помешал ветер.
Коровашков сказал, что уверен в своей невиновности, а ЭПО не мог ему помочь, поскольку он выступал на коротких дистанциях.
«У меня была только такая версия, что кто-то из соперников сделал это (подмешал допинг. — РБК) специально, что меня хотели убрать. Других вариантов просто нет. Были подозрения, кто мог это сделать, но доказательств у меня нет», — отметил Коровашков.
В 2024 году Коровашков, выступая в нейтральном статусе, выиграл золото чемпионата мира в миксте на 500-метровке и дважды победил на чемпионате Европы в двойке с Иваном Штылем (200 и 500 метров).
МОК не допустил Штыля на Игры в Париже, из-за чего Коровашкову пришлось выступать с Петровым.
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