Олимпийская чемпионка призналась, что специально попалась на допинге

Людмила Энквист, олимпийская чемпионка Атланты в беге на 100 м с барьерами, рассказала, что из-за ненависти к бобслею, которым спортсменка занималась после ухода из легкой атлетики, она намеренно приняла допинг

Людмила Энквист (Фото: Stu Forster / Allsport / Getty Images)

Бывшая советская и российская бегунья, олимпийская чемпионка 1996 года в беге на 100 м с барьерами Людмила Энквист рассказала в автобиографической книге, что специально попалась на допинге из-за ненависти к бобслею, которым она стала заниматься после завершения легкоатлетической карьеры. Шведский телеканал SVT опубликовал отрывок из книги 60-летней Энквист.

«Я ненавидела бобслей. Это был полный кошмар. Постоянное несчастье; до, во время и после тренировок — днем и ночью», — написала Энквист в книге.

По словам Энквист, она увидела в допинге единственный выход из ситуации. «Было невозможно повернуть все вспять, скорость была слишком высока, а ставки были слишком велики, на всех уровнях. Были приложены огромные усилия, были задействованы известные спонсоры. <...> Я хотела попасться на допинге. Покончить с безумием, избавиться от страха», — сказала бывшая спортсменка.

Энквист призналась, что во время визита в Россию летом 2001 года купила протеиновый порошок, в составе которого, как она знала, содержался запрещенный метандростенолон, и выпила его, зная, что попадется на допинге.

В 1991 году спортсменка, выступая за СССР, выиграла золото чемпионата мира в беге на 100 м с барьерами. На Олимпиаде в Барселоне из-за травмы она не вышла в финал. В 1995 году она вышла замуж за шведского бизнесмена Юхана Энквиста и сменила гражданство. Уже под флагом Швеции спортсменка завоевала золото на Олимпиаде в Атланте, а также золото и бронзу на чемпионатах мира.

В 1999-м Энквист занялась бобслеем с целью стать первой женщиной, выигравшей как летние, так и зимние Олимпийские игры. Но в 2001 году она была уличена в применении допинга и завершила карьеру.