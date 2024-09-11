 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Олимпийская чемпионка призналась, что специально попалась на допинге

Олимпийская чемпионка Энквист призналась, что специально попалась на допинге
Людмила Энквист, олимпийская чемпионка Атланты в беге на 100 м с барьерами, рассказала, что из-за ненависти к бобслею, которым спортсменка занималась после ухода из легкой атлетики, она намеренно приняла допинг
Людмила Энквист
Людмила Энквист (Фото: Stu Forster / Allsport / Getty Images)

Бывшая советская и российская бегунья, олимпийская чемпионка 1996 года в беге на 100 м с барьерами Людмила Энквист рассказала в автобиографической книге, что специально попалась на допинге из-за ненависти к бобслею, которым она стала заниматься после завершения легкоатлетической карьеры. Шведский телеканал SVT опубликовал отрывок из книги 60-летней Энквист.

«Я ненавидела бобслей. Это был полный кошмар. Постоянное несчастье; до, во время и после тренировок — днем и ночью», — написала Энквист в книге.

По словам Энквист, она увидела в допинге единственный выход из ситуации. «Было невозможно повернуть все вспять, скорость была слишком высока, а ставки были слишком велики, на всех уровнях. Были приложены огромные усилия, были задействованы известные спонсоры. <...> Я хотела попасться на допинге. Покончить с безумием, избавиться от страха», — сказала бывшая спортсменка.

В Норвегии на допинг-контроль вызвали умерших более 40 лет назад игроков
Спорт
Фото:Oli Scarff / Getty Images

Энквист призналась, что во время визита в Россию летом 2001 года купила протеиновый порошок, в составе которого, как она знала, содержался запрещенный метандростенолон, и выпила его, зная, что попадется на допинге.

В 1991 году спортсменка, выступая за СССР, выиграла золото чемпионата мира в беге на 100 м с барьерами. На Олимпиаде в Барселоне из-за травмы она не вышла в финал. В 1995 году она вышла замуж за шведского бизнесмена Юхана Энквиста и сменила гражданство. Уже под флагом Швеции спортсменка завоевала золото на Олимпиаде в Атланте, а также золото и бронзу на чемпионатах мира.

В 1999-м Энквист занялась бобслеем с целью стать первой женщиной, выигравшей как летние, так и зимние Олимпийские игры. Но в 2001 году она была уличена в применении допинга и завершила карьеру.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

В Перми произошло обрушение в жилом доме

Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости такси в России

Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика бобслей допинг Швеция Россия
Материалы по теме
В допинг-пробе российского теннисиста нашли мельдоний
Спорт
Российскую бегунью лишили серебра Олимпиады-2012 за допинг
Спорт
Кого из российских фигуристов ловили на допинге
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
ЦБ повысил официальные курсы доллара США и евро на 12 сентябряИнвестиции, 17:30
На Украине предложили отменить медали в школахОбщество, 17:28
Глава «Зенита» рассказал о желании Соболева доказать свою состоятельностьСпорт, 17:24
Против вторгшегося в Курскую область грузинского наемника завели делоПолитика, 17:22
«Ростех» не согласился с отказом суда в деприватизации завода в ИвановоБизнес, 17:20
Почему у России хорошие перспективы для экспорта органической продукцииНациональные проекты, 17:13
Путин призвал подумать об ограничении экспорта урана и титанаЭкономика, 17:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
С 28 сентября по 4 октября пройдет международный фестиваль «КиноБраво»РБК Компании, 17:10
КХЛ выплатит клубам рекордные ₽1,18 млрд за прошлый сезонСпорт, 17:09
Олимпийская чемпионка призналась, что специально попалась на допингеСпорт, 17:06
Смирнов оценил в десятки миллиардов ущерб сельскому хозяйству из-за ВСУПолитика, 16:58
Двое рабочих провалились в люк с кипятком на юго-востоке МосквыОбщество, 16:57
Министр обороны Польши сказал, что разрешить удары по России может НАТОПолитика, 16:56
Захарова предложила читать Конституцию после слов Эрдогана о КрымеПолитика, 16:55