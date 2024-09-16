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Министр спорта Татарстана в шутку предложил Загитовой выйти за его сына

Загитовой в шутку предложили выйти за сына министра спорта Татарстана
Светлана Журова ранее заявила, что фигуристке стоит выйти замуж за красивого и богатого татарина. Владимир Леонов пошутил, что его сын — сверстник Загитовой и может быть одним из кандидатов
Алина Загитова
Алина Загитова (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов, комментируя «РИА Новости» слова Светланы Журовой о необходимости найти «красивого, умного, богатого татарина» в качестве мужа для олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в шутку предложил кандидатуру своего сына Тимофея.

«Она ровесница моего сына, вот и один из вариантов. Он наполовину татарин. Конечно, это все шутки», — сказал Леонов.

Загитовой 22 года, ранее она заявляла, что еще не встретила такого мужчину, с которым захотела бы создать семью.

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Фото:телеграм-канал Александры Трусовой

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).

Другие известные бывшие ученицы Этери Тутберидзе Алена Косторная и Александра Трусова вышли замуж в 19 и 20 лет соответственно.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Татарстан Алина Загитова
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