Министр спорта Татарстана в шутку предложил Загитовой выйти за его сына

Светлана Журова ранее заявила, что фигуристке стоит выйти замуж за красивого и богатого татарина. Владимир Леонов пошутил, что его сын — сверстник Загитовой и может быть одним из кандидатов

Алина Загитова (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов, комментируя «РИА Новости» слова Светланы Журовой о необходимости найти «красивого, умного, богатого татарина» в качестве мужа для олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в шутку предложил кандидатуру своего сына Тимофея.

«Она ровесница моего сына, вот и один из вариантов. Он наполовину татарин. Конечно, это все шутки», — сказал Леонов.

Загитовой 22 года, ранее она заявляла, что еще не встретила такого мужчину, с которым захотела бы создать семью.

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).

Другие известные бывшие ученицы Этери Тутберидзе Алена Косторная и Александра Трусова вышли замуж в 19 и 20 лет соответственно.