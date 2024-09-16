Министр спорта Татарстана в шутку предложил Загитовой выйти за его сына
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов, комментируя «РИА Новости» слова Светланы Журовой о необходимости найти «красивого, умного, богатого татарина» в качестве мужа для олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в шутку предложил кандидатуру своего сына Тимофея.
«Она ровесница моего сына, вот и один из вариантов. Он наполовину татарин. Конечно, это все шутки», — сказал Леонов.
Загитовой 22 года, ранее она заявляла, что еще не встретила такого мужчину, с которым захотела бы создать семью.
Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).
Другие известные бывшие ученицы Этери Тутберидзе Алена Косторная и Александра Трусова вышли замуж в 19 и 20 лет соответственно.
В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны
Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима
Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил
Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа
В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон
Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов