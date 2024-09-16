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Синнер после допинг-скандала нанял бывших членов команды Джоковича

Синнер после допинг-скандала объявил о найме бывших членов команды Джоковича
Команду первой ракетки мира пополнили фитнес-тренер Марко Паничи и физиотерапевт Улисесом Бадио. Их предшественников Синнер уволил после положительных допинг-проб на клостебол
Янник Синнер и Новак Джокович (слева направо)
Янник Синнер и Новак Джокович (слева направо) (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Первая ракетка мира Янник Синнер, расставшийся с тренером по физподготовке и физиотерапевтом из-за допинг-скандала, нанял вместо них работавших ранее с Новаком Джоковичем специалистов. Об этом итальянец написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Синнер опубликовал фотографию с фитнес-тренером Марко Паничи и физиотерапевтом Улисесом Бадио, которую подписал: «Добро пожаловать в команду».

Джокович прекратил многолетнее сотрудничество с Паничи в мае 2024-го, а с Бадио — в декабре 2022-го.

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Спорт
Янник Синнер

Допинг-тесты Синнера в марте дважды показали положительный результат на запрещенное вещество клостебол в низких концентрациях. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) не нашло в действиях теннисиста вины или халатности.

Синнер объяснил пробы тем, что клостебол был в спрее, который использовал его физиотерапевт, делавший ему массаж.

Синнер в этом году выиграл шесть турниров, в том числе Australian Open и US Open. 

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Анна Сатдинова
теннис Янник Синнер Новак Джокович
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