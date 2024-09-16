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Спорт ,  
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Дзюба заявил о планах побить рекорд Лоськова по голам и передачам

Дзюба: у меня есть цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас»
Дзюба накануне дебютировал за «Акрон» в матче с «Химками» (3:0), сделав голевой пас. Форвард заявил, что любит отдавать передачи не меньше, чем забивать голы
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил «Матч ТВ», что по-прежнему рассчитывает превзойти рекорд Дмитрия Лоськова по системе «гол плюс пас». 

Дзюба, 12 сентября подписавший контракт с «Акроном» на правах свободного агента, дебютировал за команду в РПЛ 15 сентября в матче с «Химками» (3:0) и отметился голевой передачей. Тренер «Акрона» Заур Тедеев после матча сказал, что на месте Дзюбы девять из десяти нападающих сами пробили бы по воротам, но 36-летний форвард отдал пас Владимиру Хубулову.

«Люди, которые называют меня эгоистом, просто не обращали внимания, что отдавать передачи я люблю не меньше, чем забивать. И, кстати, не забывайте, что у меня еще есть цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас». Поэтому все идет в копилку», — сказал Дзюба.

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Артем Дзюба

По словам Дзюбы, он посмотрел повтор того игрового эпизода и понял, что сделал правильно.

У Дзюбы 256 очков по системе «гол плюс пас» (160+96), у завершившего в 2017 году карьеру Лоськова — 275 (120+155, Transfermarkt пишет про 145 передач), он является рекордсменом чемпионатов России по этому показателю.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Акрон Артём Дзюба Дмитрий Лоськов

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