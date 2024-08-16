Сафонов остался в запасе ПСЖ на матч первого тура чемпионата Франции с «Гавром»

Сафонов остался в запасе ПСЖ на матч первого тура чемпионата Франции

Место в воротах ПСЖ в игре против «Гавра» займет Джанлуиджи Доннарумма. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сыграет в старте

Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

«Пари Сен-Жермен» объявил стартовый состав на гостевой матч первого тура чемпионата Франции против «Гавра». Голкипер сборной России Матвей Сафонов начнет игру на скамейке запасных.

Стартовый состав ПСЖ выглядит следующим образом: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Лукас Бералдо, Вильям Пачо, Йорам Заге, Витинья, Уоррен Заир-Эмери, Ли Кан Ин, Ибрагим Мбайе, Гонсалу Рамуш, Марко Асенсио.

Игра против «Гавра» начнется в 21:45 мск.

ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. В прошедшем сезоне воспитанник «Краснодара» провел за родной клуб 30 игр, в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Стоимость трансфера голкипера сборной России оценивается в €20 млн.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев в стартовый состав своего клуба попал.