Вратари сборной России дебютировали за европейские клубы в очном матче
Российские вратари Матвей Сафонов из французского ПСЖ и Даниил Худяков из австрийского «Штурма» дебютировали за свои новые клубы в очном товарищеском матче.
На момент написания новости счет в матче — 2:1 в пользу парижан, идет 15-я минута.
ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. В прошедшем сезоне воспитанник «Краснодара» провел за родной клуб 30 игр, в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Стоимость трансфера голкипера сборной России оценивается в €20 млн.
Худяков, ранее выступавший за «Локомотив», перешел в «Штурм» в июле на правах свободного агента. Он подписал контракт до лета 2028 года, он будет выступать под 53-м номером. В 2021 году Худяков в возрасте 17 лет и десять месяцев вышел в стартовом составе «железнодорожников» на матч Лиги Европы с «Лацио» и стал самым молодым российским вратарем в еврокубках, превзойдя достижение Игоря Акинфеева (18 лет и пять месяцев).
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