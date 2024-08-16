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В «Спартак» пришел второй игрок из бывшей команды Станковича

«Спартак» подписал контракт с защитником сборной Суринама Миенти Абеной
Защитник сборной Суринама Миенти Абена перешел в московский клуб из венгерского «Ференцвароша», подписав двухлетний контракт
Миенти Абена
Миенти Абена (Фото: Ben Roberts Photo / Getty Images)

Защитник сборной Суринама Миенти Абена перешел из венгерского «Ференцвароша» в «Спартак». Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Контракт с 29-летним футболистом подписан на два года. Он будет выступать за «Спартак» под 14-м номером, под которым ранее играл экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия.

До Венгрии Абена играл за голландские «Йонг Утрехт» и «Де Графсхап», словацкие «Спартак» (Трнава) и «Слован» (Братислава).

С 2021 года защитник провел за сборную Суринама 17 матчей. Абена — трехкратный чемпион и обладатель Кубка Словакии, а также двукратный чемпион Венгрии.

В «Ференцвароше» Абена играл под руководством нынешнего тренера «Спартака» Деяна Станковича. Это уже второй игрок, которого московский клуб подписал из бывшей команды Станковича. В начале августа состав «красно-белых» пополнил бразильский полузащитник Маркиньос.

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Иван Витченко Иван Витченко
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